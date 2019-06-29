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Meral Akıncı, Şair Naldöven’i Anma Etkinliğine Katıldı

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:16
Meral Akıncı, Şair Naldöven’i Anma Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Şair Filiz Naldöven’i anma etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, emekli öğretmen yazar ve şair Filiz Naldöven’in üçüncü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Girne Belediyesi ve Lirik Şiir Grubu iş birliğinde Şair Filiz Naldöven Sokak’ta düzenlenen anma etkinliğine gelişinde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Meral Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman eşik etti.

Meral Akıncı, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, aile yakını olan Filiz Naldöven’i lise yıllarından itibaren tanıdığını ve aralarında iyi bir diyalog olduğunu anlattı, Naldöven’i rahmetle andı.

Filiz Naldöven’le ilgili bazı anılarını da paylaşan Meral Akıncı, Naldöven’in üretken kişiliğine vurgu yaptı.

Meral Akıncı, Filiz Naldöven’in adının Girne’nin işlek bir caddesine verilmesinden dolayı ailece onur duyduklarını belirterek, bu kararı alan Girne Belediyesi’ne ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Etkinlikte, Lirik Şiir Grubu üyeleri, şair Filiz Naldöven’in şiirlerini okudu.

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KıbrısGündemHaberAnma EtkinliğiŞair NaldövenMeral Akıncı
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