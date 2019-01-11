Meral Akıncı, Serdarlı İlkokulu’na Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, kısa süre önce yıldırım düşmesi sonucu elektrik sistemi, kamera ve bilgisayarları zarar gören Serdarlı İlkokulu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Okul Müdürü Levent Tezel ve Serdarlı Köyü Muhtarı Ahmet Serdar tarafından karşılanan Meral Akıncı’ya, ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman eşlik etti.

Meral Akıncı, yıldırım düşmesi sonucu okulda oluşan hasarın kısa sürede toparlanmasında, Serdarlı halkında olan imece usulüyle dayanışma ruhunun önemli etken olduğunu söyledi.

Masrafların çoğunun Serdarlı halkı tarafından karşılanmasının örnek bir davranış olduğunu belirten Meral Akıncı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın olaya hızlı müdahalede bulunmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Öğrencilerle sohbet de eden Meral Akıncı, okuldaki tüm öğrencilere kitap hediye etti, okulun bazı ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağladı.