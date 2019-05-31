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Meral Akıncı: Yetenekler geliştiriliyor

Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin açılışını yaptı

31 Mayıs 2019 Cuma 17:34
Meral Akıncı: Yetenekler geliştiriliyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Mormenekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu yılsonu sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, Mormenekşe Kültür Salonu’nda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarının, kadınların kendilerini daha özgür hissedecekleri, özdenetimlerini, seçim yapma ve karar verebilme kapasitelerini geliştirebilecekleri, sosyalleşip sorunlarını paylaştıkları, başkalarının deneyimlerinden çözümler ürettikleri bir yapı olduğunu söyledi.

Meral Akıncı, kadınların bir disiplin içerisinde geçmiş kültürü günümüze yansıtmasının yanı sıra, yaratıcılıklarını geliştirerek günün koşullarına uygun ürünler ürettiklerini belirtti.

Meral Akıncı; kurslarda, geçmiş kültürün; günümüze taşınarak, günün koşullarına uygun ürünler üretilerek daha cazip hale getirildiğini ve bu şekilde nesil farkının kültürel üretim yoluyla kapatılmış olduğunu kaydetti.

Meral Akıncı, kurslarda beceri kazanıldığını, kültür sanat alanında yeteneklerin geliştiğini, saygınlık kazanıldığını, boş zamanların olumlu faaliyetlerle değerlendirilmesinin sağlandığını, bölgesel ve genel düzeyde kültür sanat alışverişini geliştirme bilincinin oluşturulduğunu, kültürel değerlerin tanıtılarak yaşatıldığını ve sergilenerek başkalarının da beğenisine sunulduğunu, iş bulabilme imkanlarının geliştirildiğini ve ekonomiye katkı sağlandığını anlattı.

Kurs öğretmenlerini de kutlayan Meral Akıncı, okullarının işleyişinin, başarı ve istikrarın göstergesi olduğunu belirtti.

Mormanekşe-Yıldırım-Geçitkale Köy Kadın Kursu’na katılan kadınlar, Leyla Bayramoğlu eğitmenliğinde, ikisi nakış teknikleri, üçü de geri dönüşüm olmak üzere beş konuda çalışma yaptı.

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