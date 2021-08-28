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Mercan: İşletmenin tüm gelirlerini devlete hibe ediyorum

Lefkoşa'nın tanınmış meyhane işletmecilerinden Adnan Mercan Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla devletin esnafın yanında olmayışını eleştirdi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 22:25
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Mercan: İşletmenin tüm gelirlerini devlete hibe ediyorum

Paylaşım şöyle;

"Ben adnan mercan usta olarak , işletmenin tüm gelirlerini devlete hibe ediyorum. Devletimiz zor durumda olduğundan dolayı bu kararı aldım. On dokuz(19) aydan bu yana devletimiz her zaman yanımızda oldu , Kiramızı ödedi , elektrik vs.. yi ödedi desteğini hiç esirgemedi , Allah razı olsun. Avrupa bize ayak uydursun. Şimdi de PCR testlerini biz işletme sahipleri olarak cebimizden ödeyeceyik kararım bu vakitten sonra devlete işlemektir. Tüm benim gibi bunca zaman devletten destek alan işletmeci arkadaşlarda tavsiyemdir bize bu kadar zaman destek olan devletimize bizde şimdi yardım edelim"

Son Güncelleme: 29.08.2021 00:01
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