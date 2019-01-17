Merdivenden düştü hayatını kaybetti

’ta 13 Ocak’ta bir iş yerinde merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı sırada düşüp ağır yaralanan 30 yaşındaki Van Doung Nghiem bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın subaylı'ndan yapılan açıklama şöyle: 13.01.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı düşüp ağır şekilde yaralanan Vietnam uyruklu Van Duong NGHIEM (E-30), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, 16.01.2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yapılan otopsi sonucu adı edilenin ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı kafatası kemiği kırığı ve beyin kanaması sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.