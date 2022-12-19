Merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.12.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de sakin Mehmet AVSOY(E-51) kalmakta olduğu ikametgahnın ikinci katından merdivenden aşağı indiği sırada, dengesini kaybedip düşmesi sonucu başını mermer zemine çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Adı edilen tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak, 18.12.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Olay Polise 18.12.2022 tarihinde bildirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.