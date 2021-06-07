Yazının başlığından da anlayacağınız gibi sizlere yeni bir platformdan sesleniyorum. Bilenler vardır elbet fakat kendimden kısaca bahsedip neden bu platforma geçiş yaptığımı da anlatayım.

Basın yayın sektörünün çeşitli kademelerinde ve ülke içerisinde bulunan bir çok yayın kuruluşunda neredeyse 20 yıllık bir tecrübeyim ben.

Adım; Çiğdem AYDIN

Lise yıllarımda başlar ülke sorunlarına ve siyasete duyarlılık. O yıllarda şu anda hayatta olmayan lakabı “mercimek” olan foto muhabiri, küçük motosikletiyle oradan oraya koşuşturan, filmleri banyo ettiren karanlık odanın prensi, beni Halkın Sesi gazetesine asistanı olarak götürür ve o gün bugündür bu mesleğe aşık olan bir gazeteciyim naçizane.

Öncelikle bugün geldiğim bu noktaya gelmemde katkısı olan tüm hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Şener Levent, bana ilk köşe yazımı yazdırandır, Doğan Harman manipülasyon kitabının yazarı bana soru sormayı sıkışılan bir durumun içinden nasıl çıkılacağını öğretendir, o hayattayken koordinatörlüğünü yapmaktan hep gurur duydum Allah rahmet eylesin. Akay Cemal büyük usta nasıl haber yazılacağını öğretmiştir mesela sabırla bana Allah sağlık versin. Hasan Karakokçu senin sesin mikrofonik televizyon ve radyoda da kullanalım dedi ve Radyo, TV tecrübemi başlattı.

Ertan Birinci ve Birinci Medya Kurumu her daim ikinci evim oldu kapılarını asla bana kapatmadı bugün de dahi ben geldim deyip girip yayın yapabilecek kadar benimsediğim ve televizyonculuk hayatımda önemli bir yeri vardır Allah razı olsun.

Kanal T , Sibel Tatar hanım bugüne kadar çalıştığım en disiplinli, en yaratıcı ve bana karşı her daim şefkatli ayrıca projelerimizde de bilfiil destek veren kişidir. Özellikle sabah programlarımızı dışarıda bölgelerde yapmamıza halkla daha fazla iç içe olmamıza olanak sağladı, kendisi de bizimle birlikte gelerek bizzat mesai yaptı ve inanılmaz keyifliydi.

Ve tabi Diyalog Medya Kurumu son 8 yıldır hizmet verdiğim kurum. Gerek televizyonculuk gerekse de gazetecilik anlamında kendime bir çok şey kattım, orası ise benim için bir okul oldu. Haber yazmayı, geliştirmeyi sorgulamayı öğrendim. Reşat Akar bey, Adem Uslu bey ve sevgili dostum Aytuğ Türkkan’nın üzerimde emeği büyük hepsine teşekkür ederim. Tabi tüm bu süreçlerde bir çok ekip arkadaşım oldu onların da katkıları çok büyük gerek teknik ekip gerekse haber merkezlerindeki arkadaşlarım iyi ki oldular ve iyi ki varlar. Ekranın önü renkli ve tanınır olsa da ekranın arkasında olanların hakları ödenmez inanın. Bu nedenle sevgili Orçun Havanik, Güven Altun, Serkan Evcil, Mustafa Bozdoğan , Hüseyin Arpalıklı hepinize minnettarım.

Gelelim Gündem Kıbrıs’a. Merhaba diyorum. Bu platformda güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Burada bana edindiğim tüm tecrübelerimi özgürce aktarma fırsatı veriliyor. Elbette mutluyum. Bana bu köşeyi verdiler “burası senin, duyarlı olduğun her şeyi yazabilirsin” dediler . Tabi ki mutlu oldum çünkü özgürce kimsenin kişilik hak ve menfaatlerine halel gelmeden görüşlerimi sizlerle paylaşabileceğim. Bir de sabah programı; Çiğdem Aydın’la Günaydın diyeceğiz hafta için her sabah 07:30 ‘dan saat 10:00’a kadar. Cuma akşamları da sizlerle Gündem Özel’de Haftaya Bakış yapacağız. Sizin için sorgulamaya ve konuşmaya devam edeceğiz. Herşey güzel olacak.

Sizinle hiçbir şey çirkin olamaz zaten. Bu yüzden desteğiniz benim ve ekip arkadaşlarım için çok değerli. Bir kez daha Hepinize MERHABA diyorum.