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Merhum Sendikacı Nihad Elmas yarın anılıyor

Anma töreni, saat 10.00’da Elmas’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarında yer alacak.

19 Haziran 2018 Salı 10:54
Merhum Sendikacı Nihad Elmas yarın anılıyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), görev şehidi merhum Genel Başkan Vekili Nihad Elmas için yarın anma töreni düzenliyor.

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Anma töreni, saat 10.00’da Elmas’ın Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarında yer alacak.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada,  7 yıl önce görevi başında vefat eden, Sendika  Genel Başkan Vekilliği  ve Dışilişkiler Sorumluluğu görevlerinde bulunan Nihad Elmas’ın kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonu’na ve emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 10:59
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