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Meriç’te geleneksel kurban etkinliği yapıldı

Meriç (Mora) köyünde yaklaşık 150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği bugün de yapıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:24
Meriç’te geleneksel kurban etkinliği yapıldı

Etkinlik, Değirmenlik Belediyesi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Balıkesir Muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köylülerin katılımıyla gerçekleşti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı kurban etkinliğinde köyde uzun yıllardır süren bu geleneğin yaşatılması amaçlandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle ve Genel Sekreter Mustafa Beyoğlu, 150 yıldır yaşatılan geleneksel kurban etkinliğine geçmişte olduğu gibi bugün de katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Birlik Başkanı Kelle, etkinliğin esas amacının köyün selameti ve uzun yıllardır devam eden kültürel etkinliğin nesilden nesile aktarılması olduğunu vurguladı ve öğrencilere, köylerinin ve bölgelerinin uzun yıllardır yaşattığı etkinliği sürdürmeleri çağrısında bulundu.

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MeriçGeleneksel Kurban EtkinliğiHaberGündemKıbrıs
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