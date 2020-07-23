Merit 6 otel çalışanının karantinasını onayladı!

Kamuoyunun Bilgisine!

Dün gece Merit Otel tarafından yapılan bildiride haberimizin doğruluğunu kabul eden ifadeler kullanılmış ve bir açıklama yapmak zorunda kalmışlardır. Haber içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan hasta temaslıları ile ilgili olarak 1 personelin Sağlık bakanlığı tarafından, 5 personelin ise gönüllü karantinada olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Haberimizin amacı halk sağlığını korumak ve halkı bilinçlendirmektir.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda otele gelen misafirlerin PCR testleri sonuçlanana kadar kimse ile temas etmemesi gereklidir ve bunu sağlamak otelin sorumluluğundadır.

PCR test sonuçlanana kadar, otelin odası hariç Casino, alakartlar ve diğer bölümlere de dolaşımlar kesinlikle yasaktır ama görülen olay test sonucu beklenmeden casinoda dolaşım ve halk sağlığını tehlikeye atmaktır.

Her gün binlerce kişinin girdiği Casinoya, müşterinin Covid-19 test sonucu çıkana kadar otel içerisinde ve Casinoda dolaşım hakkı verilmesi, gerek çalışanları, gerek binlerce müşteriyi gerekse tüm toplum sağlığını hiçe saymak ve bulaşıcılığı çok yüksel olan bu ölümcül hastalığa karşı tüm toplumu tehlikeye sokmaktır.

Sağlık Bakanlığı'nın üretmiş olduğu kararlar içerisindeki ilgili madde şu şekilde;

"Otelde konaklayacak turistlerin giriş kapılarından gidecekleri otellere nakillleri ilgili otel yetkilileri tarafından yapılacaktır. Turistlere kapılarda yapılan PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunludur. Otel yetkilileri İlgili kişilerin karantina koşullarına uymasını denetleyecek ve bu konuda Bakanlığımıza taahhüt vereceklerdir. Aksinin tespit edilmesi halinde Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. Ayrıca bu koşullar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri tarafından da denetlenecektir."

MERİT OTEL TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEDİR: