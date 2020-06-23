Merit - Albay ilişkisi

Özel izinle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen ve Merit Otel’de konaklayan 9 kişilik ekip gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bu konuda polisin hazırladığı ön raporun kamuoyunu düşmesinin ardından tartışmaların odak noktasına Merit Otel oturmuş durumda.

Raporda Merit Otel ve Gazino’nun kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıkması hukuk çevreleri tarafından “delil karatma” olarak nitelendirildi ve yasal işlem başlatılması gerektiği belirtildi.

Yaşanılan skandal gündemi meşgul etmeye devam ederken, Ada Basını Haber Merkezi’ne gelen bilgilere göre olayın kayıtlarının silinmesine Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel’in de karıştığı, olay günü Tezel’in de Merit Casino’da olduğu ve kayıtların silinmesinde aktif rol oynadığı öğrenildi. Ayrıca Merit Otel’in her ay Tezel’e 10 bin TL maaş ödediği, lüks bir villa verdiği ve verilen villanın iç döşemelerinden seramik, mermer ve mutfak döşemelerine kadar yaptırdığı ortaya çıktı.

Merit ile Albay arasında ilişkinin ne olduğu merak konusu!

KAYNAK : ADA BASINI