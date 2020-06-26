Merit - Albay ilişkisi modacıyı rahatsız etti

Ada Basını Haber Merkezi’nin gündeme getirdiği “Merit-Albay İlişkisi” haberi, “Bokunda boğul Türkiye” söylemiyle gündem olan Barbaros Şansal’ı rahatsız etti!

Kendine ait TV kanalında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden, FETÖ terör örgütüne ise övgüler düzen Merit Oteller Grubu Sahibi Besim Tibuk ile Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel arasındaki derin ilişkinin ortaya çıkmasının ardından bazı çevreleri korku sarmaya başladı.

Türkiye’de modacılık yapan ve bir ara Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret ettiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınır dışı edilip Türkiye’ye iade edilen Barbaros Şansal, “Merit-Albay İlişkisi” haberinin kaldırılması için bir gazeteciyi arayarak ricada bulundu. Mesaj yoluyla da bu haberin kaldırılmasını talep eden Şansal, ilgili gazeteciden ret cevabı aldı. Şansal’ın bu haberden neden rahatsız olduğu ve neden ısrarla kaldırılmasını istediği soru işareti!

Öte yandan Albay Tezel’in sürekli bir şekilde Merit Royal Otel’de kaldığı, tüm operasyonları buradan yürüttüğü bilgisi de kaynağımız tarafından haber merkezime ulaştı.

KAYNAK : ADA BASINI