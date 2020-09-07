MERİT LEFKOŞA GENEL MÜDÜRÜ COVİD-19’A YAKALANDI

Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları katlanarak artarken, bir haber de Merit Lefkoşa’dan geldi.

Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses’te koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alındı ve Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenilen bilgiler arasında bulunuyor.

Merit Park’ta ise otel departmanlarında çok sayıda vaka ve temaslı olduğu iddia edilirken çalışanlara testler yapıldıktan sonra otelin karantinaya alınacağı yönünde bilgiler bulunuyor.

Merit Lefkoşa'nın karantinaya alınması bekleniyor.

KAYNAK : ADA BASINI