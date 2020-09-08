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“MERİT LEFKOŞA KAPATILMALI!”

Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses’te koronavirüs test sonucunun pozitif çıktı.

08 Eylül 2020 Salı 08:45
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“MERİT LEFKOŞA KAPATILMALI!”

Ada basını haber sitesinde yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları katlanarak artarken, bir haber de Merit Lefkoşa’dan geldi.Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses’te koronavirüs test sonucunun pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif çıktığını kabul eden Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenilen bilgiler arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde otelde çıkan bir valenin de pozitif çıkmasının ardından Gürses’inde Covid-19 pozitif çıkmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın Merit Lefkoşa’yı karantinaya alması bekleniyor. Dün gelen bilgilere göre Merit Lefkoşa’nın önünde bekleyen ambulanslar olduğu ve 50’yeyakın temaslı tespit edildiği söyleniyor. Bölge halkı söz konusu otelin hemen kapatılmasını talep ederek gereken güvenlik ve sağlık önlemlerinin hızlı bir şekilde alınması yönünde çağrıda bulundu.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen diğer bilgilere göre ise MeritRoyal ve Merit Park otellerinin de karantinaya alınması bekleniyor. Merit Park’ta otel departmanlarında çok sayıda vaka ve temaslı olduğu iddia edilirken çalışanlara testler yapıldıktan sonra otelin karantinaya alınacağı yönünde bilgiler bulunuyor.Yurt dışından gelen müşterilerin test sonuçları çıkana kadar odalarından bekletilmediği ve casinoya gitmelerine izin verildiği için vakalarda patlama yaşandığı iddia ediliyor.Toplumda giderek artan tepkilerin üzerine söz konusu tüm Merit otellerinin acil olarak karantinaya alınarak kapatılması talep ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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