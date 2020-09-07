MERİT LEFKOŞA KAPATILMALI!

Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri temaslı takibine başladı.

Geçtiğimiz günlerde otelde çıkan bir valenin de pozitif çıkmasının ardından Gürses’inde Covid-19 pozitif çıkmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın Merit Lefkoşa’yı karantinaya alması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Merit Lefkoşa’nın önünde bekleyen bir sürü ambulans olduğu ve şuana kadar 40 vaka tespit edildiği söyleniyor. Bölge halkı söz konusu otelin hemen kapatılmasını talep ederek gereken güvenlik ve sağlık önlemlerinin hızlı bir şekilde alınması yönünde çağrıda bulundu.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen diğer bilgilere göre ise Merit Royal ve Merit Park otellerinin de karantinaya alınması bekleniyor.

Yurt dışından gelen müşterilerin test sonuçları çıkana kadar odalarından bekletilmediği ve casinoya gitmelerine izin verildiği için vakalarda patlama yaşandığı iddia ediliyor.

Toplumda giderek artan tepkilerin üzerine söz konusu tüm Merit otellerinin acil olarak karantinaya alınarak kapatılması talep ediliyor.

KAYNAK : ADA BASINI