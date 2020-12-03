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Merit Lefkoşa’da bir yerel vaka!

Merit Lefkoşa'da çalışan bir personelin covid-19 pozitif olduğu öğrenildi.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:29
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Merit Lefkoşa’da bir yerel vaka!

Merit Lefkoşa’da çalışan bir personelin covid-19 pozitif olduğu öğrenildi.

Girne bölgesinde son 2 günde tespit edilen ve aralarında Elexus Hotel personelinin de bulunduğu 7 pozitif yerel vakanın ardından bugün bir yerel vaka haberi de Merit Lefkoşa Otel’den geldi.

Yerel vakalardaki artışın yanı sıra, bugün 2 hastanın da yoğun bakıma alınmış olması, uzun süredir covid-19 pandemisinde durağan bir dönem geçiren ülkemizde yeniden bir salgın endişesine neden oldu.

HABER-KAYNAK: GIYNIK GAZETESİ

Son Güncelleme: 03.12.2020 18:23
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