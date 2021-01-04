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Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı aldı

Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı alırken, Genel Müdür Aybars Kutluba “Bunun sebebi alınan kararlarda ekonominin tamamen göz ardı edilmesidir” dedi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 10:19
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Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı aldı

Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı alırken, Genel Müdür Aybars Kutluba “Bunun sebebi alınan kararlarda ekonominin tamamen göz ardı edilmesidir” dedi  Kuzey Kıbrıs’ın en büyük oteller zinciri olan Merit Grubu, belirsizlik ve kararsızlığın devam etmesi nedeniyle süresiz kapatma kararı aldı.    

Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, pandemi sürecinde yetkililerin ekonomiyi tamamen göz ardı ederek kararlar ürettiğine dikkat çekti.

Kutluba “Gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yaptık. Ayrıca çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık” dedi.  

Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişlerin turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olduğunu söyleyen Kutluba şunları kaydetti:  “Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarı ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı almak zorunda kaldık.”

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