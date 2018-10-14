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Merit Royal Casino’da büyük vurgun

14 Ekim 2018 Pazar 16:14
Merit Royal Casino’da büyük vurgun

Kamalı Haber

Alsancak Merit Royal Casino’da son bir yıldır aynı yöntemle başkasının kimliğine bürünerek canlı oyun masalarından oynanmadan kazandıklarını göstererek, casino kasasından sahtekârlıkla para temin edip bölüşen Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er isimli kişiler tutuklandı. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Albayrak, zanlılar Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er’in “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekârlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Albayrak, zanlılar Gocoğlu ve Esen’in casino çalışanı olduğunu zanlı Er ile anlaşarak canlı oyun masalarında oyun oynamadan para kazandığı ve kaybettiği gösterilen A.K., adına açılmış oyun kartı üzerinden casino müşterisi zanlı Er’in A.K.’nin kimliğine büründüğünü söyledi. Zanlı Er’in canlı oyun masasında oynamadan kazandığı gösterilerek yüzde 20 oynan oyun parasını casino kasasından tahsil ettiğini ifade eden Albayrak, zanlı Er’in tahsil ettiği paraları casino çalışanları zanlılar Gocoğlu ve Esen ile bölüştüklerini tespit ettiklerini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Bayram Albayrak, üç zanlının da bu yöntemle 2017 Temmuz ayı ve 2018 Ekim ayı içinde toplamda 402 bin Dolar parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Albayrak, soruşturmanın henüz çok yeni başladığını casino bölümündeki kamera görüntülerinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Albayrak, soruşturmanın selameti için zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlıların ilk aşamada 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Gibri 2018-10-14 16:45:59

Bu Girmeyi eski sahiplerine verin artık , başka çare yok .

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