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Merkel'den Güney Kıbrıs'a destek mesajı

10 Mayıs 2019 Cuma 16:35
Merkel'den Güney Kıbrıs'a destek mesajı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Güney Kıbrıs’ın arkasında oldukları mesajını verdi. Romanya'da dün gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, bir gazetecinin “Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Türkiye’ye yönelik yaptırımlar talep ediyor. Almanya böyle bir adımı destekler mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

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Merkel, Nikos Anastasiadis'in bir sunum yaptığını ve Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı aktardığını belirterek, “Anastasiadis bugün Türkiye'nin faaliyetlerini anlattı ve bunları onaylamadıklarını belirtti. Bizden, Türkiye ile bir temas varsa, onların çıkarlarını savunmamızı rica etti. Biz de bunu yapacağız” diye konuştu. Merkel, “Yaptırımlar hakkında bugün konuşmadık” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da, AB’nin tek vücut halinde, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Güney Kıbrıs’ın arkasında olduğunu ifade etmişti. Tusk, Birlik olarak Türkiye’den, üye bir ülkenin egemenlik haklarına saygı duymasını beklediklerini dile getirerek, Avrupa Birliği’nin gelişmeleri dikkatle takip edeceğini vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrı
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