Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel

Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Kuantum kimyası profesörlüğü görevinden 2017 yılında emekli olan Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, halkın bilimi reddetmesinin hiç bu kadar görünür olmadığını dile getirdi.



euronews Türkçe'nin İtalyan La Repubblica'dan aktardığına göre; Sauer, "Nüfusun üçte birinin bilimsel kanıtlarla ilgilenmemesini şaşırtıcı" bulduğunu açıkladı.



"Bu kısmen Alman tembelliğine ve kendini beğenmişliğine bağlı" diyen Sauer, "Diğer kısım, aşı diktatörlüğü olarak düşündüğü şeye ideolojik olarak tepki gösteren insanlardan oluşuyor" dedi.



Merkel daha önce yaptığı açıklamada, evlerinde bir personel çalıştırdıklarını belirten Merkel, "Ancak her şeyi o yapmıyor. Biz eşimle kimin çamaşır makinesini açacağı ve çamaşırları asacağı ya da kimin ne zaman alışveriş yapacağı gibi konularda anlaşıyoruz" dedi.



Merkel, evin temizlenmesinin hizmetçinin işi olduğunu, ancak onun izne ayrılması durumunda, temizlik işini de eşiyle konuşarak aralarında paylaştıklarını ifade etmişti.