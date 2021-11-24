Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel

Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, Alman halkını eleştirdi. Sauer, Almanya'nın diğer ülkelere oranla daha düşük olan Covid-19 aşılanma oranının Alman halkının tembelliği ve kendini beğenmişliği'nden kaynaklandığını aktardı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:15
99 Okunma
Merkel'in eşi Joachim Sauer: Alman halkı tembel
banner108

Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde Kuantum kimyası profesörlüğü görevinden 2017 yılında emekli olan Angela Merkel'in eşi Joachim Sauer, halkın bilimi reddetmesinin hiç bu kadar görünür olmadığını dile getirdi.

euronews Türkçe'nin İtalyan La Repubblica'dan aktardığına göre; Sauer, "Nüfusun üçte birinin bilimsel kanıtlarla ilgilenmemesini şaşırtıcı" bulduğunu açıkladı.

"Bu kısmen Alman tembelliğine ve kendini beğenmişliğine bağlı" diyen Sauer, "Diğer kısım, aşı diktatörlüğü olarak düşündüğü şeye ideolojik olarak tepki gösteren insanlardan oluşuyor" dedi.

Merkel daha önce yaptığı açıklamada, evlerinde bir personel çalıştırdıklarını belirten Merkel, "Ancak her şeyi o yapmıyor. Biz eşimle kimin çamaşır makinesini açacağı ve çamaşırları asacağı ya da kimin ne zaman alışveriş yapacağı gibi konularda anlaşıyoruz" dedi.

Merkel, evin temizlenmesinin hizmetçinin işi olduğunu, ancak onun izne ayrılması durumunda, temizlik işini de eşiyle konuşarak aralarında paylaştıklarını ifade etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asayiş Ve Trafik Denetimi
Asayiş Ve Trafik Denetimi
Ayhan Topal sevenlerini üzdü!
Ayhan Topal sevenlerini üzdü!
27 yaşında hayatını kaybetmişti!
27 yaşında hayatını kaybetmişti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim