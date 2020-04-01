Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay: Ekonomi küçülecek

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, BRT’de yayınlanan Paradigma programına konuk olarak, hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirler paketini ve bankaların uyguladığı kararları değerlendirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 22:43
1240 Okunma
Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay: Ekonomi küçülecek

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay BRT’de yayınlanan Paradigma programına konuk olarak, hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirler paketini ve bankaların uyguladığı kararları değerlendirdi.

Başkan Günay, Koronavirüs salgınından dolayı getirilen yasakları anımsatarak, bu krizin bilindik krizlerden olmadığını söyledi. Gelinen noktada ekonominin küçüleceğini ifade eden Günay, “Daha başındayız inşallah bu virüsü kısa sürede def ederiz” dedi.

Virüs salgının ülkeden tamamen yok olduktan sonraki süreçte ise ekonomik kriz etkilerinin uzunca bir süre devam edeceğini vurgulayan Günay, “Bu kriz yönetimini bir bütün görmek lazım. Halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Önceliğimiz insanların işsiz kalmamasıdır. Maaşlarını az ya da çok, almalıdırlar ki ihtiyaçlarını giderebilsinler” dedi.

Günay, “2001 yılında kriz yaşadık. 15’e yakın banka batma yaşadı. Devlete yük olamadan katkı yapan tek ve vergi ödeyebilecek tek sektördür bankalar. Bankalar, krizin etkisiyle ciddi zararlar gördü. Öncelikle zorunlu ihtiyaçlar dışındaki iş yerlerinin kapanmasının ardından, bankalarla yapılan toplantıda bu dönemde kimsenin kredisini ödeyemeyeceğini göz önüne alarak, öteledik. Yapılandıralım dedik. Bankalara müracaatlar başladı. Kısmi sokağa çıkma yasağı geldi. Gelen müşteriden zorunlu ötelemeye gidelim dedik. 30 Haziran’a ötelendi kredi taksitleri dedik. Faiz yapılmayacak yanlış anlaşıldı. Kullanım süresini uzatınca ödenmesi lazım. Ana paranın sözleşmedeki faizi neyse onu alacak banka. Taksitler artmasın diye otomatik asgari 6 ay öteleyecek. Bankalar öncelikle bunu yaptı ki insanlar önceliği diğer ihtiyaçlarına versin. Buna paralel olarak bankalarla yapılan temaslar sonucu, işsiz kaldıysa ödemede zorluk çekecek. Ekstrede bin lira harcama yaptıysa 200’ünü ödeyecek. Kalanı faizle ödeyecek. %1’e çektik dedik ki 3 ay boyunca %1 olacak. Gecikme olsa dahi”dedi.

Başkan Günay, hükümetin açıkladığı pakette yer alan 100 milyonluk kredi faiz desteği fonu ile ilgili şunları söyledi, “Bu 100 milyonluk fonu yine bankalar karşılıyor. Orada şöyle bir model kurduk. Bankalarımız, her üç ayda bir tasarruf mevduat sigorta fonuna prim yatırıyordu. Yaklaşık 35 milyon civarında. Bankalar bu 100 milyonun 50 milyonunu bu fona yatırmasın ve yeni kurduğumuz kredi desteği fonuna yatırsın dedik. Kalan 50 milyonu da bankalar ekstradan ödesin. Yani bu 100 milyonun tamamı bankalardan gelecek olan paradır.”

Günay, bir kısım bankaların alınan kararları uygulamıyor diye bankacılık sektörünün eleştiriler aldığını da kaydederek, “Öyle birşey olamaz. Gece kararname çıkıyor ertesi gün uygulamaya giriyor. Bu zamanla süreçle ilgili birşey. Bunun banka içinde bir çalışma süresi var” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Merkez BankasıRifat GünayKoronavirüsEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2020-04-01 23:32:17

eee sonuç?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
gutsilli 2020-04-01 23:47:17 @vatandaş

şapa oturduk

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alman turistler ülkelerine gönderildi!
Alman turistler ülkelerine gönderildi!
Yük Gemileri ticarete devam edecek
Yük Gemileri ticarete devam edecek
Yenierenköy Belediyesi bölge halkı için yardım kampanyası başlattı
Yenierenköy Belediyesi bölge halkı için yardım kampanyası başlattı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim