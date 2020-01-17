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Merkez Bankası Faiz indirimine gitti

17 Ocak 2020 Cuma 21:13
Merkez Bankası Faiz indirimine gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugün  Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 7,25’den yüzde 6,75’e, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,75’den yüzde 0,50’ye indirildi.

Euro ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 13,00’den yüzde 12,50’ye, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 10,00’dan yüzde 9,50’ye, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,00’dan yüzde 8,50’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 10,50’den yüzde 10,00’a indirildi.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, belirlenen yeni oranların, 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz IndirimiHaberGündemKıbrısEkonomi
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Ertaç 2020-01-17 21:58:28

Halkın parasını yüksek faizlerle kullanıyorlar ama halka vermiyorlar

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Sertaç 2020-01-17 23:53:53

Dövizde deTL de de faiz sürünüyor,halk için birşey yok

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