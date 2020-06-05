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Merkez Bankası ile İstatistik Kurumu arasında protokol imzalandı

Merkez Bankası ile KKTC İstatistik Kurumu arasında ödemeler dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

05 Haziran 2020 Cuma 12:44
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Merkez Bankası ile İstatistik Kurumu arasında protokol imzalandı

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol güncel uluslararası kavram ve standartlara uyumlu bir şekilde, karar alıcılar ve veri kullanıcılara karşılaştırılabilir, tutarlı, şeffaf, zamanlı, doğru ve güvenilir ödemeler dengesi istatistikleri sunulabilmesi için ödemeler dengesi istatistiklerinin Merkez Bankası ile İstatistik Kurumu tarafından ortaklaşa oluşturulmasını içeriyor.

Protokole Merkez Bankası adına Başkan Rifat Günay ve İstatistik Kurumu adına Başkan Dr. Türel Özer Öksüzoğlu imza koydu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:


“KKTC’deki para arzını belirleyen esas unsurun ödemeler dengesindeki gelişmeler olduğu göz önüne alındığında, ödemeler dengesi istatistiklerinin en doğru şekliyle oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Ödemeler dengesi istatistiği hesaplamalarında, IMF’nin hazırladığı ve tüm ülkeler için tavsiye niteliğinde öngördüğü uluslararası standart ve ilkeler en güncel haliyle ödemeler dengesi istatistikleri, 6. el kitabında belirlendiği şekliyle uygulanacaktır. Buna göre, ödemeler dengesi istatistikleri cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finans hesabı olmak üzere üç ana başlıktan oluşturulacaktır. Önceden duyurulacak takvime göre bütünleştirilmiş ödemeler dengesi istatistiğinin yayımlanması Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu tarafından ortak olarak yapılacaktır. Bu kapsamda 2020 yılına ait ödemeler dengesi hesaplamalarının belirtilen güncel metodolojiye uygun olarak 2021 yılı içinde yayımlanması hedeflenmektedir”.

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