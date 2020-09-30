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MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIRIMI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımına gitti.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:52
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MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIRIMI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımına gitti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Banka Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi.

Buna göre vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,75’den yüzde 8,25’e çıkarıldı.

Yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,40’dan yüzde 0,60’a, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,25’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,30’a yükseltildi.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,75’den yüzde 3,50’ye çıkarılırken yabancı parada ise ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den yüzde 0,25’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,05’den yüzde 0,10’a ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,15’e yükseltildi.

Söz konusu yeni oranların yarından itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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