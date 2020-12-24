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Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına düzenleme

Merkez Bankası faiz oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre yeni oranlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:18
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Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına düzenleme

Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 11,50’den yüzde 13,75’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,00’dan yüzde 8,00’e yükseltildi. Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugün Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesapları, yasal karşılık hesapları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemlerine uygulanan yıllık faiz oranlarını yeniden belirlediğini açıkladı. Söz konusu yeni oranlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklama şöyle:

“Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 11,50’den yüzde 13,75’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,00’dan yüzde 8,00’e yükseltilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,75’ten yüzde 20,00’ye, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 15,00’ten yüzde 17,25’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,00’ten yüzde 16,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 14,00’ten yüzde 16,50’ye yükseltilmiştir.”

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