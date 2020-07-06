Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden Ortak Covid-19 Yaklaşımı

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği Covid-19 nedeniyle halen daha canlı kredilerle ilgili bir dizi karar açıkladı.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nin açıklamasının tamamında şu ifadeler kullanıldı:"Tüm dünyayı ektisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde de hem toplum sağlığı hem de ekonomi üzerinde büyük etkisi olmuştur. Salgının ekonomik aktivite üzerinde yarattığı olumsuzluklar ile kredi borçluları üzerinde yarattığı zorlukları ve işletmelerin karşılaştıkları nakit akışı problemlerini asgari düzeye indirmek amacıyla faiz destekli kredi paketleri uygulamaya koyulmuş ve kredi anapara taksit ve faiz ödemeleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar ötelenmişti.

Gelinen aşamada nakit akışları ve ödeme güçleri zayıflayan ve yeterli likidite sağlamakta sıkıntı yaşayan borçluların nakit akışlarının sürdürülebilirliği ve banka bilançolarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik olarak bankalarda mevcut canlı kredilerin yapılandırılması amacıyla “Covid-19 Yaklaşımı” ortaya konulmuştur.

“Covid-19 Yaklaşımı” çerçevesinde kredilerin yapılandırılmasına bağlı olarak ortaya çıkacak vergilerden feragat edilmekte, oluşacak masraflar sınırlandırılmakta, belli yasal sınırlara istisnalar getirilmekte ve bu yolla yapılandırma teşvik edilmektedir. “Covid-19 Yaklaşımı” ile ayrıca kredi piyasasında rekabetin çalışmasını sağlayarak kredi kullanma maliyetinin düşürülmesi de amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından eş zamanlı olarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve uygulamada sıkıntı yaşanmaması adına gerekli tavsiye kararları ve bilgilendirmeler tamamlanmıştır.

Covid – 19 Yaklaşımı kapsamında: