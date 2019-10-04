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Merkez Bankası ve Şirketler Mukayyitliği arasında protokol imzalandı

04 Ekim 2019 Cuma 12:23
Merkez Bankası ve Şirketler Mukayyitliği arasında protokol imzalandı

KKTC Merkez Bankası ve KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı…

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı…

Başbakan Ersin Tatar, mevcut hükümet döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli bir takım adımlar atıldığını kaydetti.

Geçen hafta Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında mali piyasaların rahatlaması ve daha sağlıklı gelişebilmesi için bir protokol imzalandığını dile getiren Tatar, “Bana göre bu adımlar son derece pozitif gelişmelerdir” dedi.
Tatar, protokolün; piyasaların denetim altına alınması, daha sağlıklı bir ortamın oluşması ve şu anda aktif olan 215 kooperatifin verdiği kredilerin ve topladığı mevduatların profesyonelce denetlenmesi adına imzalandığını dile getirdi.

Tatar’ın konuşmasının ardından protokol imzalandı…

Protokole, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana imza koydu…

(BRT)

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Merkez Bankası
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