Atılan şişe banka kapısına temas etmeden yanıp sönmüştür. Olay sonrası ciddi bir hasar olmazken, şişenin yandığı yerdeki mermerler islenmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Merkez Bankası’na saldırı!
Lefkoşa’da Merkez Bankası önünde, meçhul bir şahıs tarafından, muhtemelen içerisinde yanıcı madde bulunan pet şişeyi yaktıktan sonra bankanın giriş kapısına doğru atmıştır.
20 Haziran 2018 Çarşamba 09:09
Daha beter olsun memleketim! Millet ganimet hırsızlık ve yalakalıkla uğraşırken, olmayan memleket ne hale gelmiş!