Merkez Bankası’na saldırı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Merkez Bankası önünde, meçhul bir şahıs tarafından, muhtemelen içerisinde yanıcı madde bulunan pet şişeyi yaktıktan sonra bankanın giriş kapısına doğru atmıştır.

Atılan şişe banka kapısına temas etmeden yanıp sönmüştür. Olay sonrası ciddi bir hasar olmazken, şişenin yandığı yerdeki mermerler islenmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.