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Merkezi Cezaevinde 15 Mahkum uyuşturucu partisi düzenledi!

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:27
Merkezi Cezaevinde 15 Mahkum uyuşturucu partisi düzenledi!

Merkezi Cezaevinde bazı mahkumların 5 Ocak 2020 gecesi, uyuşturucu partisi düzenlediği öğrenildi. Uyuşturucu içeren ot ve maddeler kullandıkları tespit edilen 15 kadar mahkumun görevli gardiyanlar tarafından,  tespit edilerek düzenlenen operasyon sonrasında yakalandıkları ileri sürüldü.

Hak Sen Başkanı İzzet Türkmen tarafından da doğrulanan olay sonrasında, Uyuşturucu parti düzenleyen mahkumların ifadeleri alınırken, kullanamadıkları otların ve uyuşturucu maddelerin emare olarak alındığı ileri sürüldü. Kameralar tarafından tespit edilen uyuşturucu partisi sonrasında, olayın Narkotik polisinin bilgisine getirilmediği ve olayın kapatılması yönüne gidildiği iddia ediliyor.

Hak Sen Başkanı İzzet Türkmen, cezaevinde uyuşturucu partisi düzenlediğini doğrularken, yaptığı açıklamada, evet maalesef olay doğrudur. Bu durum kameralar tarafından da tespit edilmiştir. O gece görevli gardiyan arkadaşlarım tarafından mahkumların kullandıklarının dışında kullanamadıkları bir miktar ot da emare olarak alındı. Cezaevi yönetiminden bu konuda ne yapılacağı konusunda bilgi istedik.

Olayın kapatılması durumunda gerekli tepkiyi göstereceğimizi de ilettik dedi.

Anahtar Kelimeler:
Merkezi Cezaevi
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Züleyha 2020-01-08 14:15:38

Hani derler ya Sevgisiz aile ortamlarında büyüyen çocuklar sorunlarıyla başedebilmek adına madde kullanımına başlarlar..Buna inanmayanlardanım.Benim için aşırı alkol tüketen,dudaklarından sigara eksilmeyen kişiler de ayni kategori içindedirler.Bazısının LEGAL,bazısının İLLEGAL oluşu hiçbirini masumlaştırmaz.
Bir uyuşturucu bağımlısının yerinin hapishane olmadığının bilincine varmadığımız sürece bunların kullanımının yer ve zamanının da olmadığını bileceğiz.
“Kahve içmediğimde başım ağrıyor”diyen nicelerine tanık olurken,bunlara bağımlı olan kimliklerin buna ihtiyaç hissettiğinde neler neler yaptığına da tanık olmuşumdur!

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dervis 2020-01-08 15:02:39

cezaevi yonetimi olayi ortbas etmeye calismis belli. cunku uyusturucunun iceriye girmesi skandal..daha bilmedigimiz neler var acaba..

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BAYKUS 2020-01-08 15:11:39

BE GARDİYANLAR SOKAR BUNU ZATEN KUSLAAR SİZİİ

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