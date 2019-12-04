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Merkezi Cezaevi’nde 21 yaş altı mahkumların koğuşları iyileştirildi

04 Aralık 2019 Çarşamba 18:10
Merkezi Cezaevi’nde 21 yaş altı mahkumların koğuşları iyileştirildi

Merkezi Cezaevi’nde,21 yaş altı mahkumların koğuşunun yenilenmesi ve mevcut şartların iyileştirilmesi projesi tamamlandı..

Sosyal Hizmetler Dairesi ve sponsorların işbirliğiyle yürütülen çalışmaya katkı koyanlara teşekkür amacıyla düzenlenen etkinliğe İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı.

Merkezi Cezaevi’nde, 21 yaş altı mahkumların koğuşunun yenilenmesi ve mevcut şartların iyileştirilmesi projesine katkı koyanlara teşekkür amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sosyal Hizmetler dairesi ve sponsorların katkılarıyla yürütülen çalışma sonucunda, hem fiziksel koşulların iyileştirilmesi hem de rehabilitasyon çalışmalarına yönelik bir takım projelerin üretilmesi sağlandı.

Etkinlikte konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, çocuk ve genç mahkumların daha sağlıklı bir ortamda ceza sürelerini tamamlamalarına olanak sağlayan projeye katkı koyan Sosyal Hizmetler Dairesi ve sponsorlara teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise, 2020 yılı itibarıyla çocuk ve genç mahkumlara yönelik rehabilitasyon destek programlarının sağlanacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da,21 yaş altı mahkumların topluma yeniden kazandırılmaları, meslek edinmeleri açısından cezaevinde kaldıkları sürenin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Baybars, 2020 yılı içerisinde yeni cezaevine geçilmesin öngörüldüğünü hatırlatarak, mevcut şartların iyileştirilmesinin de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından projeye katkı koyan sponsorlarateşekkür belgesi takdim edildi.

DB/BRT

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