Merkezi Cezaevi’nde 9 pozitif vaka

çişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde bugün itibari ile toplam 9 pozitif vakaya rastlanıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele devam ederken cezaevinde bulaşın olması hem içeride mahkumları endişelendirdi hem de dışarıdaki ailelerinde panik yarattı.

Ziyarete gitti, Covid-19 bulaştırdı

Kıbrıs Arena’nın edindiği bilgiye göre; Merkezi Cezaevi’nde bir kadın gardiyanın izinli olmasına rağmen çocuğunu evlendireceği gerekçesiyle cezaevine ziyarete giderek koronavirüsünün yayılmasına neden olduğu öğrenildi.

5 Gardiyan, 4 mahkum pozitif

Kadın gardiyanın Covid-19’a yakalandığı ve Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gördüğü bildirildi. Ayrıca 4 gardiyanın Covid-19 PCR testlerinin pozitif olduğu ve birçok temaslı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Merkezi Cezaevi’nde bulunan 4 mahkumun da koronavirüse yakalandığı bildirildi. Cezaevinde çıkan pozitif vakalar sonrası ziyaretlerin de durduğu belirtildi. Kaynak:KıbrısArena