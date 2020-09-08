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Merkezi Cezaevi’nde açık görüşler 7 gün süreyle durduruldu

Merkezi Cezaevi’nde, Covid-19’da artan pozitif vaka sayıları ve yerel bulaşın yaygınlaşmaması adına açık görüşler 7 gün süreyle durduruldu.

08 Eylül 2020 Salı 11:22
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Merkezi Cezaevi’nde açık görüşler 7 gün süreyle durduruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Merkezi Cezaevi’nde Covid-19 vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Kontrollü olarak tutuklu ve mahkûm haklarını göz önünde tutarak sağlığın korunması amacıyla sürecin seyrine göre gerekli adımların atıldığını ve bu bağlamda da son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması, yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar açık görüşler ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğu aktarıldı.

Merkezi Cezaevi’nde sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda alınan tedbirler ile tutuklu ve mahkûmlar arasında veya cezaevi personeli arasında Covid-19 vakasına rastlanmadığı belirtildi.

Merkezi Cezaevi’nde rutin olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yürütüldüğü ve cezaevine girişlerde ateş ölçümleri yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı kontrollü olarak tutuklu ve mahkûm haklarını göz önünde tutarak sağlığın korunması amacıyla sürecin seyrine göre gerekli adımların atıldığını ve bu bağlamda da son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması, yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar açık görüşler ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğu aktarıldı.

BEYARMUDU BÖLGESİNDE İKAMET EDEN GARDİYANIN PCR TESTİ NEGATİF

Ülkede yaşanan yerel bulaş riskinden kaynaklı cezaevinde çalışan ve riskli bölgelerden biri olan Beyarmudu bölgesinde ikamet eden bir gardiyanımıza PCR testi yapılmış ve 7. Gün testi de negatif olarak kesinleşmiş olmasına rağmen hiçbir riske mahal vermemek için karantina sürecini tamamlaması beklendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “halk sağlığının korunması yönünde her zaman sağlık uzmanlarının öneri ve görüşlerine uygun şekilde tüm tedbirleri özellikle de merkezi cezaevinde ilk günden itibaren çok dikkatli ve titiz şekilde uyguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıMerkezi Cezaevi
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