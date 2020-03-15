Merkezi Cezaevi’nde aileler grev yapıyor

Lefkoşa’da bulunan Merkezi Cezaevi önünde toplanan aileler grev yapıyor.
Cezaevinde yatan akrabalarına ulaşamadıkları gerekçesi ile grev yapan aileler akrabalarının seslerini duymadan bölgeden ayrılmayacaklarını ifade ediyor.
Öte yandan 680 kişilik nüfusu bulunan cezaevinde 480 kişinin açlık grevine devam ettiği iddia ediliyor.
Son Güncelleme: 15.03.2020 16:45
Neyin eylemi onlar zaten karantina hayati yasiyorlar guvendeler bahane aramayin suclulari disariya cikarmak icin
asla cıkmasınlar ıcerısı dısardan daha guvenlı ayrıca vırus ıcın yuregımız agzımızda yasarken bırde sabıkalıların kapımıza dayanacakmı suphesı ıle yasamayalım
suclu olmasalar zaten dsarda olacaklardı kımı adam oldurmus kımı hırsız kımıtacızcı kımı esrar eroın kullanıo bana kalsa vırus kadar tehlıkelı onlarda
Yemek almayan mahkumlara iletişim yasağı geldiği için. Ailelerini arayamiyorlar. koğuşlarda hicbir dezenfaktasyonun yapilmadigi soyleniyor.