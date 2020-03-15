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Merkezi Cezaevi’nde aileler grev yapıyor

Lefkoşa’da bulunan Merkezi Cezaevi önünde toplanan aileler grev yapıyor.

15 Mart 2020 Pazar 15:34
1755 Okunma
Merkezi Cezaevi’nde aileler grev yapıyor

Lefkoşa’da bulunan Merkezi Cezaevi önünde toplanan aileler grev yapıyor.

Cezaevinde yatan akrabalarına ulaşamadıkları gerekçesi ile grev yapan aileler akrabalarının seslerini duymadan bölgeden ayrılmayacaklarını ifade ediyor.

Öte yandan 680 kişilik nüfusu bulunan cezaevinde 480 kişinin açlık grevine devam ettiği iddia ediliyor.

Son Güncelleme: 15.03.2020 16:45
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEylemGrevMerkezi Cezaevi
Yorumlar
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Esra 2020-03-15 15:44:32

Neyin eylemi onlar zaten karantina hayati yasiyorlar guvendeler bahane aramayin suclulari disariya cikarmak icin

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yıldız 2020-03-15 16:11:48

asla cıkmasınlar ıcerısı dısardan daha guvenlı ayrıca vırus ıcın yuregımız agzımızda yasarken bırde sabıkalıların kapımıza dayanacakmı suphesı ıle yasamayalım

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aslı 2020-03-15 16:13:07

suclu olmasalar zaten dsarda olacaklardı kımı adam oldurmus kımı hırsız kımıtacızcı kımı esrar eroın kullanıo bana kalsa vırus kadar tehlıkelı onlarda

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Dilek 2020-03-15 16:50:35

Yemek almayan mahkumlara iletişim yasağı geldiği için. Ailelerini arayamiyorlar. koğuşlarda hicbir dezenfaktasyonun yapilmadigi soyleniyor.

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