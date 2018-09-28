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Merkezi Cezaevi’nde bir saatlik uyarı grevi

Merkezi Cezaevi’nde bir saatlik uyarı grevine giden ve önümüzdeki hafta süresiz greve gitme uyarısında bulunan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) cezaevi çalışanlarına barem haklarının verilmesini talep etti. 

28 Eylül 2018 Cuma 13:17
Merkezi Cezaevi’nde bir saatlik uyarı grevi

İlgili bakanlarla görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını savunan Hak-Sen, “Hükümetin hala diyalog masasına daveti, çağrısı, somut bir takvimi yok. Çalışanlar süresiz greve gitme noktasına geldi. Süresiz greve gidilmesi durumunda ciddi eylemlerimiz olacak. Cezaevine giriş -çıkışları tamamen durduracağız. Gerekirse cezaevinin kapısına etten duvar öreceğiz” açıklaması yaptı.

Hak-Sen ile Gardiyanlar Birliği bugün Merkezi Cezaevi önünde sorunlarını dile getirdi. Cezaevinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında uyarı grevi de yapıldı. 

Uyarı grevi kapsamında Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen ile Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, ortak basın açıklaması yaptı.

Türkmen ve Kayalı imzalı ortak basın açıklamasında, “Burada bulunma sebebimiz maaş, ek ödeme, daha fazla maddi çıkar istemek için değil. Biz, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan kamu görevlilerine tanınan yasal hakların Merkezi Cezaevi çalışanlarına da tanınmasını talep ediyoruz. Verdiğimiz kavga, gasp edilen hakların iadesi, cezaevinin çağdaş hale getirilmesi içindir” denildi.
 

“36 YILIK CEZAEVİ ÇALIŞANLARI İŞE GİRDİĞİ BAREM SKALASINDA KALIYOR”
Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, TAK’a yaptığı açıklamada ise, hükümetlerin 43 yıldır Merkezi Cezaevi çalışanlarının haklarını gasp ettiğini savundu. 
 “Kamuda işe başlayan bir memur 10-12 yılda bareminin en üst seviyesine geliyor, 36 yılık cezaevi çalışanları işe girdiği barem skalasında kalıyor” diyen Türkmen, “Baremlerimizin iadesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmen, Kamu Görevlileri ve Emeklilik yasalarında düzenlemeyle sorunun çözüleceğini, Hak-Sen’in yapılacak ilgili düzenleme bilgilerini, Maliye ve İçişleri bakanlıklarına aylar öncesinden verdiğini söyledi.
Cezaevinde gardiyan, teknisyen ve psikolog kadrosunda görev yapan 240 çalışan olduğunu kaydeden İzzet Türkmen, “Bu yasa çalışması çalışanların tamamını ilgilendiriyor” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşmelerinden sonuç çıkmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını, çözüm için adım atılmadığını da savunan Türkmen, Başbakan Tufan Erhürman’a verilmek üzere bir bilgi dosyası hazırladıklarını ve geçtiğimiz hafta bunu Başbakanlık Müsteşar Hasan Alicik’e verdiklerini söyledi. 

Türkmen, “Hükümetin hala diyalog masasına daveti, çağrısı, somut bir takvimi yok. Çalışanlar süresiz greve gitme noktasına geldi. Süresiz greve gidilmesi durumunda ciddi eylemlerimiz olacak. Cezaevine giriş -çıkışları tamamen durduracağız. Gerekirse cezaevinin kapısına etten duvar öreceğiz” açıklamasında bulundu.
 

 “CEZAEVİNDE YÜZLERCE PROBLEM VAR... MAHKUMLAR İNSANLIK DRAMI YAŞIYOR”
185 kişilik Merkezi Cezaevi’nde şu an yaklaşık 525 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu kaydeden Türkmen, koşulların hem çalışanlar hem de cezaevinde kalanlar için kötü olduğunu söyledi.

Türkmen, gardiyanların çalışma koşullarıyla ilgili durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e de ileteceklerini belirterek şunları ekledi:
“Cezaevinde yüzlerce problem var. 20 kişilik odalarda iki tuvalet, iki banyo 50-55 de mahkum var... Mahkumlar insanlık dramı yaşıyor. Gardiyanlar akrepten, yılandan, fareden, kırkayaktan, mikroptan geçilmeyen kulelerde nöbet tutuyor. Sağlık taramalarımız yapılmıyor. Risk altındayız. 

Yeni cezaevi binası birkaç ay sonra bitecek. Mevzuat değişikliği yok… genelgeler, yönetmelikler, tüzükler 1970-80’lerden kalma. Yeni bina, bunun beş katı büyüklüğünde ve iki katlı…Orada kaç personel, hangi sistemde çalışacak, ne yapacak? Kimse bilmiyor.”

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Merkezi CezaeviGrevUyarı GreviHak-SenGündemKıbrıs
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Sinem yurdakul 2018-09-28 13:56:03

Allah rizası için yardım edin merkezi ceza evinde ölüm orocunda mahkumlar kimse haber yapmıyor kimse ilgilenmiyor yetkilileri göreve çağırıyoruz yardım edin ne olur

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