Merkezi Cezaevinde Kapalı Görüşler Başlıyor

Merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, Mahkum, tutuklu ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla görüşler durdurulmuştu. Vaka sayılarında düşüş yaşanması ve sağlık uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, alınan kararla 7 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren yalnızca kapalı (telefonla) görüşler yapılabilecektir.

Covid-19 mücadelesi kapsamında geldiğimiz aşamada, mahkum hakları da gözetilerek, Sağlık riski yaratmadan Kapalı görüşlerin açılmasına karar verildi.

Bu bağlamda, aşağıdaki tedbirler çerçevesinde 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren “Kapalı Görüşler” gerçekleştirilecektir.

1. Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacaktır.

2. Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacaktır.

3. “Kapalı Görüş” ziyaretlerine en fazla 1 kişi (Mahkumun bir aile üyesi veya bir arkadaş olmak üzere) girebilecektir.

4. Mahkum ve tutukluların 18 yaşına kadar olan kendi çocukları (2 Çocuğu)