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Merkezi Cezaevinde, Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşıları Yapılmaya Başlandı

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İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevinde mahkum ve tutukluların Covid-19 salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve sağlıklarının korunması için 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak Covid-19 aşılarının yapılmaya başlandığını açıkladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:05
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Merkezi Cezaevinde, Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşıları Yapılmaya Başlandı

Merkezi Cezaevinde Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren alınan sıkı tedbirlerin yanı sıra bugün itibariyle tüm mahkum ve tutukluların aşılanmasına da başlanmıştır.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen aşılama çalışmalarında gönüllülük esasına bağlı olarak tüm mahkum ve tutukluların aşılanması hedeflenmektedir.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Merkezi Cezaevinde başlatılan aşılama çalışmalarında mahkum ve tutukluların tercihine göre johnson & johnson veya Sinovac aşısı kullanılacaktır.

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:07
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