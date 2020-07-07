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Merkezi Cezaevi’nde yangın

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinde F blokta bulunan bir koğuşta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı

07 Temmuz 2020 Salı 13:11
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Merkezi Cezaevi’nde yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinde F blokta bulunan bir koğuşta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, koğuş içerisinde bulunan tek kişilik yatak ve şiltesi, bir adet elektrikli çaydanlık, bir adet vantilatör, 1 adet plastik dolap ve içerisinde bulunan muhtelif giysiler ve eşyalar yanarak, koğuş ve koridor duvarları ise islenmek suretiyle zarar gömüştür.

Yangın cezaevi personeli ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,polisin soruşturması devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviYangın
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