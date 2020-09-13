Merkezi İhale Komisyonu için yasa gücünde kararname

Seçim yasakları nedeniyle başkanlığına atama yapılamayan Merkezi İhale Komisyonu'nun toplanıp karar alabilmesi için yasa gücünde kararname hazırlandı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı, Halil Talaykurt'un 22 Ağustos'ta görev süresinin dolması nedeniyle boş bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi İhale Komisyonu'nun Oluşumu ve Karar Alınmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı'nın görev süresini doldurması ve seçim yasakları dönemi boyunca yerine yeni bir atama yapılamaması nedeniyle, toplantı nisabının var olması koşuluyla komisyonun, yasanın verdiği görevleri yapmasını, yetkileri kullanmasını ve ihale süreçlerine işlerlik kazandırılmasını amaçlıyor.