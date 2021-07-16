Merkezin açılışı bu akşam düzenlenen törenle yapıldı.

Lefkoşa’nın Arabahmet Mahallesi’nde restore edilen Türk Kızılay KKTC Delegasyonu Başkanlık Ofisi ve Kültür Merkezi’nin tarihi hizmet binasının açılışı bugün saat 17.00’de yapıldı.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Başkanı Sezai Sezen, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra konuklar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tebrik mesajı okundu. Kızılay hemşireleri Sevilay Kemal ve Mürüfe Hüseyin’in anı konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından Kızılay hemşirelerine plaket takdim edildi.

Ardından sırasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Başkanı Sezai Sezen, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Senegal Kızılhaç’ı Başkanı Abdoul Azize Diallo, Türk Kızılay’ı Başkanı Kınık, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Tatar birer konuşma yaptı. Etkinlik, kurdele kesimi ve hizmet binası gezimi ile sona erdi.

FUAT OKTAY’IN TEBRİK MESAJI

Açılış etkinliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a gönderdiği tebrik mesajının okunmasıyla başladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Restorasyonu tamamlanan Türk Kızılay Lefkoşa Hizmet Binası’nın açılışına davetiniz için teşekkür ederim. Türk Kızılay’ının 1868’den beri yalnızda ülkemizde değil, Pakistan’dan Somali’ye Gazze’den Haiti’ye kadar dünyanın dört bir köşesindeki mazlumlara ve mağdurlara yardım ulaştırarak ülkemizin yüz akı, gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu denli önemli sorumluluk üstlenen Türk Kızılay’ının milli davamız Kıbrıs’ta yürüttüğü tarihi misyon ve Kıbrıs Türk halkına sağladığı insancıl alandaki destekler takdire şayandır. Kıbrıs Türk halkının refahına ve esenliğine katkı sağlayacak Türk Kızılay’ı Lefkoşa Hizmet Binası’nın hayırlı olmasını diliyor ve başarılarınızın devamını temenni ediyorum.”

KIZILAY HEMŞİRELERİNİN ANI KONUŞMALARI

Fuat Okay’ın tebrik mesajının okunmasının ardından, Türk Kızılay Hemşirelik Okulu’nda eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’nin sağlık ordusuna katılıp, 1963 yılında Kıbrıs’a gelerek, Kızılay Sahra Çadırlarında gönüllü olarak yardıma koşan Kıbrıslı Türk dört hemşireden ikisi olan Sevilay Kemal ve Mürüfe Hüseyin, o döneme ait anılarını paylaştığı kısa birer konuşma yaptı.

Sevilay Kemal, Kıbrıs’ta 1963 olaylarında henüz ortaokulu bitirmiş genç kızlar olduklarını ve annesinin teşviki ile Kızılay’da gönüllü olarak çalışmaya karar verdiğini belirterek, dört Kıbrıslı arkadaş olarak İskenderun’dan İstanbul’a uzanan bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

İstanbul’da Kızılay eğitim hayatlarının başladığını ve 64-68 yılları arasında mezun olduktan sonra Kıbrıs’a gelerek göreve başladıklarını anlatan Kemal, 1987 yılında emekli olduğunu kaydetti.

Kemal, “Kızılay’ın yaptıkları hakikaten inkar edilemez. Bir Kızılaylı olarak ve bir insan olarak mutlu oluyorum. Vatanımı seviyorum, Türkiye’mi seviyorum” diye konuştu.

Mürüfe Hüseyin ise ortaokuldan mezun olduktan sonra gönüllü olarak Kızılay İlk Yardım Hastanesi’nde sabah 7 gece 12’ye kadar çalıştığını anlatarak, oradaki Kızılay ekibinden bir görevlinin kendisine Kızılay Hemşire Okulu’nda eğitim görmeyi önerdiğini ve kendisinin de bunu kabul ederek, eğitimine başladığını söyledi.

İstanbul’da dört sene eğitimin ardından, 68’de mezun olup göreve başladıklarını anlatan Hüseyin, “74’te Kızılay bana yine nasip oldu. Kızılay İlk Yardım Hastanesi’nde görev yaptım” dedi.

Açılış etkinliğinde ilk sözü alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Başkanı Sezen, “Türk Kızılay’ının varoluş ve özgürlük mücadelesi yıllarından günümüze Kıbrıs Türk halkının daima yanında olduğunu” ifade ederek, “1974’ten bugüne Kıbrıs Türklerini temsil eden yegâne ulusal dernek olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına da en büyük desteği vermiştir” dedi.

Sezen, “Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarının korunması adına Türk Kızılay’ının desteği ile Kıbrıs Türk Kızılay’ı olarak haklı mücadelemizi sürdürüyoruz ve bunda kararlıyız. Uluslarasın Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Örgütlerine tam üyelik konularında maalesef engellemelerle karşı karşıya kalıyoruz ancak insani yardımlaşmada her türlü siyasi yaklaşımın ötesinde bir öneme haiz olduğu bilinciyle dostluk elimizi de uzatmaya yardım ediyoruz” dedi.

Sezen, “2019 yılında Girne’de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Dostluk Gurubu toplantısı sonrasında 42 ülkenin imza koyduğu Girne Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere, ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerini Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile iş birliği yapmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz” dedi. Sezen ayrıca, açılış töreni vesilesiyle kurumu ziyaret ederek kendilerine destek belirten Azerbaycan, Senegal, Tanzanya, Nikaragua ulusal dernek başkanlarına teşekkür etti.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Senegal Kızılhaç’ı Başkanı Abdoul Azize Diallo, Türk Kızılay’ı KKTC Delegasyonu hizmet binasının açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Diallo, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının “tanınması için çalıştıklarını” söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, “Türk Kızılay’ı yardım heyeti, Dr. Fazıl Küçük başkanlığında, onun gayretleri ile bir araya gelmişti, çok büyük işler başardı. Bugün onun attığı nüve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı olarak devam ediyor” dedi.

Kınık, “Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile birlikte çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Açılan bu merkez aslında tarihe vurulan bir güzel mühür, güzel bir mekan… Bu mekanın içinde yeni projelerle, insanlığın ıstırabını dindirecek yeni projelerle, barış umutlarıyla ve insanlığa verebileceğimiz önemli derslerle adını duyuracaktır” dedi.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Kızılay’ının hizmete sunduğu binanın açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu yeni bina ile birlikte, bağımsız ve hür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Kızılay’ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ını artık yeni görevler bekliyor. Artık o 1963-1974 arasındaki zorlu koşullar yok, 3-4-5 formülü çoktan tarihe gömüldü, arkası gelmeyecek. Kıbrıs Türkü’nün gönlündeki yeri Türk Kızılay’ının pekiştirerek devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının tarihinde, varoluş mücadelesinde Kızılay’ın çok önemli yeri bulunmakta olduğunu ifade ederek, “Küçük çocukken, Türk Kızılay’ının Kıbrıs Türk halkının o sıkıntılı dönemlerinde gıda yardımlarını nasıl dağıtıklarını dinledik” dedi.

Saner, “Kıbrıs Türk halkının gerek savaş dönemlerinde yaşadığı sıkıntılarda tıbbi yardımlar yaparak, gerekse herkesin 30 Kıbrıs Lirası alıp geçinmeye çalıştığı dönemlerde ihtiyaçlı kişilere gıda ulaştıran Kızılay’ı Kıbrıs Türk halkının unutması asla mümkün değildir. Bugünkü bu eserde, burada unutulmadığının en büyük nişanesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir heyetle, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’inci yıldönümü bizlerle kutlamak için bizlerle burada olacaktır” diyerek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ülkede Kıbrıs Türkü çok acılar çekti, çok göçler, mağduriyetler yaşadı” diyerek, “O dönemlerde çadırlarda yaşayan göçmenlerimizin imdadına Türk Kızılay yetişmişti. O acılı günleri, acılı günleri unutmak mümkün değildir. Ve Türk Kızılay oradaydı” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına emek veren herkesi kutlayan Tatar, “KKTC dimdik ayaktadır. İnsan ve insan sevgisi için yapılan tüm çalışmaları biz de selamlıyoruz. Bizim bu ülkede istediğimiz, insanlık adına eşitlik temelinde yaşayabilmemizdir. Bütün bu süreçleri, Türkiye’mizin de desteğiyle dünyaya haykırarak, eşit egemenlik temelinde buradaki varlığımızı sürdürebilmektir. O nedenle dünyanın kurum ve kuruluşlarının bizim yanımızda olması en doğrusudur”

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının uluslararası platformlarda temsiliyeti konusuna ilişkin olarak, “Bu bir insanlık meselesidir, bunun siyasi boyutu yoktur. Bizim Rum komşularımızın her zaman yaptıkları gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının siyasi anlamda bu platformlarda yer almaması yönündeki çağrısının destek bulmayacağını düşünüyorum” dedi.

Tatar, Arabahmet bölgesinde tarihi binanın hizmete girmesinin Lefkoşa için bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Binanın; Osmanlıların eserlerinin, dolayısıyla bizlerin buradaki varlığının bir nişanesi olarak değerlendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı 47’inci yıl dönümünün herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’mizden gelen bizim misafirlerimiz olan herkesi yürek dolusu sevgi ve saygılarımla bir kez daha kucaklamak istiyorum. Türkiye’den her gelen bizim misafirimizdir, çünkü bizim en acılı günlerimizde Türkiye’miz vardı, Türk Kızılay vardı. Bizim münasebetimiz bu kadar köklüdür, anlamlıdır. Dolayısıyla, Türkiye’den gelenlere, gelecek olan makam sahiplerine, Türkiye’den gelecek olan Türk büyüklerine kimsenin bir haksızlık, bir yanlış yapma hakkı yoktur, çünkü bütün bu muhabbetin arkasında Kıbrıs Türk halkının yüreği, mücadelesi, varoluş büyüklüğü ve erdemi vardır” dedi.

Tatar, “Biz, birlik ve beraberliğimizi korumak suretiyle KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmak ve Anadolulu kardeşlerimizle, Türkiye’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korumaya ve geleceğimizin şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.