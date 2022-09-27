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Mersin'de polisevine saldırı

Mersin Mezitli'de polisevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis ve bir vatandaş yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın teröristin kaçamayacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyla kendilerini patlattığını belirterek, "İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi terör örgütü olduğu da belli" dedi.

27 Eylül 2022 Salı 06:57
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Mersin'de polisevine saldırı



Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir polis memurunun şehit olduğunu, bir polis memuru ve bir vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

"KAÇAMAYACAKLARINI ANLAYINCA KENDİLERİNİ PATLATTILAR"

Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı: 

"İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar."

Patlama esnasında biri ağır iki polis memurunun yaralandığını aktaran Soylu, ağır yaralı polis memurunun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı, yaralı diğer polis memurunun ise başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. 

"İKİSİ DE KIRSALCI, HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU DA BELLİ"

Soylu ayrıca balkonda otururken kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan bir vatandaşın da hastanede ameliyata alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. 

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliğinin önemli ölçüde belirlendiğini kaydeden Soylu, "İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi terör örgütü olduğu da belli" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Hedef neden Mersin olabilir?" sorusuna, "Bir sebebi var, onu söyleriz daha sonra. Mersin'in bir sebebi var." yanıtını veren Soylu, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün sorulması üzerine, "PKK arkadaşlar, anlattım aslında. Kırsalcı dediğime göre PKK. Mersin'in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımızı belirttiğimiz teröristin Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor." dedi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, polisevine yönelik saldırının ardından bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır" denildi.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

NTV

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