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Mersin Limanı'ndan KKTC'ye: 5 kilo 800 gram uyuşturucu

Mersin Limanı'nda, otomobil yedek parçası yüklü konteynerde KKTC'ye gönderilmek üzere saklanan 5 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:31
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Mersin Limanı'ndan KKTC'ye: 5 kilo 800 gram uyuşturucu

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yasal yükü otomobil yedek parçası olan bir gemideki konteynerde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, valizlerde 5 paket halinde vakumlu poşetlere konulmuş 5 kilo 800 gram skunk ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. (Kaynak: Gazete Duvar/Cumhuriyet)

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