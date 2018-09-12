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Mersin’den Kıbrıs’a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:55
Mersin’den Kıbrıs’a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

 Mersin’den Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 28 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, il merkezinde bulunan bir evdeki Suriye uyrukluların, yasa dışı yollardan tekneyle Kıbrıs’a geçeceği istihbaratını aldı.
Belirlenen adresi takibe alan ekipler, grubun evden çıkıp araçlara binmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 28 Suriyeli yakalandı.
Suriye uyrukluları, yasa dışı yollarla Kıbrıs’a götürmeye çalıştığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
MersinKıbrısHaberKKTC
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