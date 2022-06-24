Mersinlik bölgesindeki yangın 4’üncü gününde…

Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinde başlayan yangının söndürülmesi için çabalar dördüncü gününe girdi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durmasının ardından rüzgarın da etkisiyle yangının hızla yayılması üzerine dün gece zorlu saatler yaşandı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangına havadan müdahalenin yeniden başladığını, dün geceki çabalarla alevlerin Kantara yönünde ilerlemesinin engellendiğini söyledi.

Toroslu, şu anda yangının Mersinlik’in kuzey batı yönünde denize doğru ilerlediğini bildirdi.

Dün havadan toplam 11 araçla yangına müdahale edildiğini ancak havanın kararmasıyla gece görüşü olmadığı için havadan müdahalenin durduğunu kaydeden Toroslu, ancak karadan müdahalenin devam ettiğini kaydetti.