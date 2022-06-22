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Mersinlik bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersinlik köyü bölgesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 12:02
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Mersinlik bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
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Üç helikopter yangına havadan müdahale ederken karadan da dozerler ve su tankerleriyle yangının kontrol altına alınması için çalışılıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Osman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangın mahallindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Topaloğlu, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle doğu istikametine seyrettiğini kaydetti.

Mersinlik köyünün tahliyesi için henüz karar alınmadığını söyleyen Topaloğlu, sadece uyarıda bulunulduğunu, yangının köye mesafesinin yaklaşık 3 kilometre olduğunu bildirdi.

Topaloğlu, yangına havadan üç helikopterle, karadan da askeri birlikler, Orman Dairesi, itfaiye ve polis ekipleri tarafından doz ve su tankerleriyle de müdahale edildiğini belirterek, bölgeye takviye dozer ve su tankerleri sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yangın bölgesine gideceği öğrenildi.

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