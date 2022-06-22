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Mersinlik'te 5 bin 500 dönüm kül oldu

Mersinlik bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 19:57
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Mersinlik'te 5 bin 500 dönüm kül oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unsurlarının karadan sürdürdüğü söndürme çalışmalarına, Türkiye Cumhuriyeti, İngiliz üsler bölgesi ve Rum kesiminden de hava taşıtlarıyla destek veriliyor. Yangında, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir alan yandı.

TAK muhabirine konuşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, 19.15 itibariyle rüzgarın biraz dindiğini ve bunun sevindirici olduğunu, yangına karadan da müdahele edildiğini kaydetti.

Cahitoğlu, Türkiye’den bir helikopter, İngiliz üsler bölgesinden iki helikopter, Rum kesiminden de iki  uçak bir de helikopter ile sürdürülen yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini vurguladı.

Bugün 19.30’dan sonra hava araçlarının söndürme çalışmalarına ara vereceğini ve yarın sabah 05.00 itibariyle yine aynı şekilde söndürme çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Cahitoğlu, şu ana kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir arazinin yandığını söyledi.

-Dışişleri Bakanlığı önemli bir koordinasyon görevi üstlendi

Öte yandan çıkan yangının özellikle havadan müdahaleyle kontrol edilmesi ve söndürülmesi amacıyla KKTC Dışişleri Bakanlığı da önemli bir koordinasyon görevi üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk etapta İngiliz Yüksek Komiserliği ile temas edilerek İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nden iki helikopterin yangın söndürme faaliyetlerine katılmaları sağlandı. Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kantara’daki yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olması maksadıyla yangın söndürme uçağı istendi.

Dışişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nden iki helikopter, Rum tarafından ise iki yangın söndürme uçağı ile bir helikopter çalışmalara dahil oldu.

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Mersinlik BölgesiYangınKKTCKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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