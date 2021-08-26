Mertekçi: “Bankalar artık sadece paranın danışmanı olmayacak…”

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen iş insanlarından Şemsi Kazım tarafından 1997 yılında kurulan ve öz kaynak ile sermaye açısından ülke bankaları sıralamasında en güçlüleri arasında yer alan Universal Bank, “para çek – para yatır” anlamındaki klasik bankacılığın yanı sıra, gelişen dijital dünyada yerini almak adına kolları sıvamış durumda.

Universal Bank Genel Müdürü Mustafa Mertekçi, fütüristtik bakış açısıyla, sadece Universal Bank’ın değil; dünya bankalarının 10 yıl içerisinde gelmesi muhtemel noktayı ve Universal Bank’ın bu kapsamda attığı ve atacağı adımları paylaştı.

“ÇALIŞANLARIMIZA VE MÜŞTERİLERİMİZE KAYNAK DEĞİL, KIYMET OLARAK BAKIYORUZ”

Universal Bank’ın, Kuzey Kıbrıs’ta “ilklerin bankası” olma özelliğini taşıdığını ifade eden Mertekçi, şöyle devam etti:

“Ülke genelinde 10 farklı şubesiyle, ülke finans sektörüne kaliteli hizmet veren Universal Bank, çalışanlarına kaynak değil; kıymet olarak bakıyor ve müşterisini büyük bir kıymet olarak niteliyor.”

“BİZ KARTI DEĞİL; İÇİNDEKİ GÜCÜ SATIYORUZ”

Tüm döviz işlemlerinin yapılabildiği, faturaların ödenebildiği ATM’lerin yanı sıra, “cash card”, “debit card” ve “kredi kartı” olmak üzere toplamda üç ayrı kartı tek bir kartta birleştirerek, tüm dünyada kullanılabilen bir kart oluşturan Universal Bank’ın “kartı değil içindeki gücü” sattığını ifade eden Mertekçi, “Biz herkesin yaptığını yapmadık; içerisindeki imkanları, olanakları müşterilerimize sunduk. UniCard bu aşamada birçok kattan çok öndedir ve üst seviyededir” dedi.

Mustafa Mertekçi - Universal Bank Genel Müdürü

BİR İLK DAHA… “DİJİTAL ŞUBE”

Tüm bunların yanında, Eylül ayı içerisinde “dijital şube” denemesi yapmaya hazırlandıklarını da aktaran Mertekçi, “Dereboyu’ndaki merkez şubemizi, pilot şube olarak belirledik. Dijital şube ilk olarak merkez şubemizde başlayacak. Buraya gelen insanlar, günün 24 saatinde istedikleri işlemi yapabilecekler. Aslında zaten internet aracılığıyla 24 saat açığız ama bu somut olarak da açık olduğumuzu gösterecek. Pilot şubemizi, Eylül ayı içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEMAS ETMEME ALIŞKANLIĞI, DİJİTAL DÜNYAYA OLAN GEÇİŞİ HIZLANDIRDI”

Fütüristtik bakış açısıyla, sadece Universal Bank’ın değil; dünya bankalarının 10 yıl içerisinde gelmesi muhtemel noktayı ve Universal Bank’ın bu kapsamda attığı ve atacağı adımları da Kıbrıs Postası’na anlatan Mertekçi, pandemi öncesinde hayatın dijitale kaydığını, pandemiyle birlikte ortaya çıkan “temas etmeme” alışkanlığının ise dijitale olan geçiş sürecini hızlandırdığını ifade etti.

“DİJİTALE YATIRIM YAPAN BANKALAR, DİĞERLERİNE NAZARAN BİRKAÇ ADIM ÖNE GEÇECEK”

Tüm işletmelerle birlikte bankaların da dijital dünyaya daha fazla yatırım yapmaya yönelmek zorunda olduğunu vurgulayan Mertekçi, “Dijitale şimdiden yatırım yapan bankaların, 10 yıl içerisinde diğerlerine nazaran birkaç adım öne geçeceğini hep birlikte gözlemleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM, MÜŞTERİNİN TALEPLERİ… BİZ DE BU KAPSAMDA DİJİTALE BÜYÜK BİR YATIRIM YAPTIK”

Müşterilerin “temas etmeden” ve “kalabalıklara girmeden”, kolayca işlem yapmak istediğini, bankaların da bu kapsamda bir çözüm ortağı durumuna gelerek müşterinin taleplerine en iyi şekilde yanıt verecek bir pozisyonda olması gerektiğini belirten Mertekçi, “Çözüm, aslında müşterinin istekleridir. Bizler de teknolojiye çok ciddi yatırımlar yaptık ve yatırımlarımızı müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

“BANKALAR ARTIK SADECE PARANIN DANIŞMANI OLMAYACAK…”

Yakın gelecekte, bankaların, müşteri ihtiyacına göre hizmetlerini “kişiselleştirme” imkanı tanımaya başlayacağını ifade eden Mertekçi, “Klasik bankacılıkta bankalar ve çalışanları, paranın danışmanı olarak görev yapıyordu. Artık müşterinin gündelik yaşantısında satın alacağı her şey için danışmanlık yapmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA UYGUN HİZMETLER SUNULACAK”

Bankaların, finans danışmanlığının yanı sıra, tüketicinin davranışlarına uygun hizmetler de sunacağını düşündüğünü belirten Mertekçi, bankaların elde ettiği kişisel verilerle ne gibi adımlar atabileceğini şöyle anlattı:

“Müşterinin hangi berbere ya da hangi markete gittiği, hangi parfümden hoşlandığı, hangi kahveciye gittiği zaten kullandığı kredi kartıyla bankaların veri depolarına düşüyor. Diyelim ki bir tüketici, sürekli aynı kahveciye gidiyor. Banka gidip söz konusu kahveciyle anlaşma yapacak ve müşterinin alışkanlığına kolaylık sağlayacak indirim gibi seçenekler ortaya koyacak.”

“KİŞİSEL VERİLER EN ÖNEMLİ MEVDUAT OLACAK”

Kişisel verilerin gizlilik içinde saklanacağını ifade eden Mertekçi, “Bankaların en önemli mevduatı, müşterilerin kişisel verileri olacak” diyerek, Universal Bank’ın bu kapsamda yatırımlar yapmaya başladığını ifade etti.

UNIVERSAL BANK “VERİ BANKACILIĞI” ÇALIŞMALARINA ŞİMDİDEN BAŞLADI…

Mertekçi, “Biz dataları zaten topluyoruz. En çok harcanan kalemleri biliyoruz. Müşterinin nerede, ne kadar alış – veriş yaptığını zaten görüyoruz. Veri toplama meselesi son iki yıldır başlamış durumda. Yeni bir analiz kadrosu oluşturduk ve departmanlarımızdaki eksiklikleri tamamladık. Kurumsal kadromuz oluştu, kurumsal kimliğimizle rekabete hazırız” şeklinde konuştu.

Kaynak - Haber : Ertuğrul Senova / Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c50-EKONOMI/n390314-universal-bank-genel-muduru-mertekci-bankalar-artik-sadece-paranin-danismani-olmayacak