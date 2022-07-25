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Meryem Özkurt’un cezası tamamlanıyor

Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un Çarşamba günü tahliye olması bekleniyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:52
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Meryem Özkurt’un cezası tamamlanıyor
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Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un Çarşamba günü tahliye olması bekleniyor.

Özkurt'un meslektaşlarının da destek vermek üzere Çarşamba günü Cezaevi önüne gidecekleri öğrenildi.

Özkurt, 7 Haziran’dan beridir Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.

Hatırlanacağı üzere; Yüksek Seçim Kurulu, Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.

Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Hakkındaki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.

Kararın ardından Özkurt’un avukatı istinafa başvuracaklarını açıklamıştı. Ardından

Özkurt için özel af yasası çıkması için dilekçe hazırlanıp, Meclis’e gönderilmişti.

Avukat Feyzi Hansel tarafından yapılan dilekçenin ardından Meclis Dilekçe Komitesi toplantıya çağrılmıştı.

Yapılan toplantıda Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, BRT Müdürü Meryem Özkurt'un af dilekçesini mahkeme süreci tamamlanmadığı için gündeme almadı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada “Mahkeme Kararı 7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz önünde alındığı zaman sürecin tamamlanmadığı görülmektedir” denilerek istinaf sürecine işaret edilmişti.

Özkurt’un istinafı ise görüşülmüş, Yüksek Mahkeme kararı değiştirmemişti.

Son Güncelleme: 25.07.2022 16:06
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