Mesajınız var: "Maske,sosyal mesafe ve hijyen"

Covid-19'la mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından halka çağrı.

Dr. Özcan Hüdaverdi sosyal medya hesabından vatandaşa seslendi; "Rehavete kapılmadan, kurallara uymanızı bekliyoruz" dedi.

Dr. Özcan Hüdaverdi :

Düşünceli ve fedakar bir avuç insanın, tüm dünyayı değiştireceğinden hiç bir zaman şüphe etmedim.

Bizler burda tüm tedirginliğimizle sizler için en ön cephede savaşırken sizlerden sadece

Rehavete kapılmadan, kurallara uymanızı bekliyoruz

Maske , sosyal mesafe ve hijyen ...