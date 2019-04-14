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Mesarya’da elektrik kesintisi

14 Nisan 2019 Pazar 12:23
Mesarya’da elektrik kesintisi
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Mesarya’nın bazı köylerine yarın yaklaşık iki saatlik elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, Mormenekşe, Mormenekşe ağıllar, Yeni Boğaziçi Sanayi Sitesi, Yeni Boğaziçi’nin bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Mormenekşe su kuyuları bölgesinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi olacak.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
MesaryaElektrik Kesintisi
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