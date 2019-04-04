Mesarya’da ‘Köprü Göleti’ patladı!

Mesarya bölgesinde bulunan ‘Köprü Göleti’nin patlaması sonrasında Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli köyünde ağıllar ve tarlalar su altında kaldı. Onlarca hayvan telef olurken, üreticinin ambarlarında bulunan yemlerin bir kısmını sular alıp, götürdü; bir kısmı ise su altında kaldı.

Köylüler, “Balyalarımız, arpalarımız gitti. Zararımız çok büyük” diyerek, yetkililerden acil önlem istedi.

Bakanlık seferber oldu…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, önceki gün arazi çalışmasında Dörtyol hayvan barınaklarını koruma amaçlı olarak yapılan yanlış müdahale sonucunda Köprü Göleti’nin Dörtyol mevkiindeki setin yırtıldığını ve sette biriken suyun kontrolsüz olarak bölgeye yayılmaya başladığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Köprü Göleti’nin Dörtyol mevkiinde bulunan setin Dörtyol hayvan barınakları bölgesinde yırtıldığı noktada suyun önünün kesilmesi için Değirmenlik Belediyesi'nin sağladığı katkıyla iri kaya taşlarıyla yırtığın kapatılmaya çalışıldığı ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi. Açıklamada, İnönü Belediye Başkanı’nın verdiği bilgi doğrultusunda Dörtyol hayvan barınaklarını korumak için buradaki yırtığın açıldığı, sete yapılan bu yanlış müdahale ile sette biriken suyun, bölgeye kontrolsüz biçimde yayılmaya başladığı, bu nedenle Lakşa Deresi'nden gelen tüm suyun, Köprü Göleti yerine, Korkuteli ve Çayönü ovalarına dağıldığı bilgisi paylaşıldı.

Muhtar öfkeli

Korkuteli Muhtarı Fettah Karakuzu ve köy halkına göre mandıralar bölgesinde göleti oluşturan setin kaldırılmasının ardından, şiddetli yağmurlar sonrası bölge sular altında kalıyor ve son 5 yıldır bu sorun yaşanıyor. Fettah Karakuzu, hayvancının mağdur olduğuna dikkat çekerek yetkilileri, benzer felaketler yaşanmaması için bir an önce önlem almaya davet etti. Hayvancılar ne dedi?

Ahmet Abi: Mandıram sular altında kaldı. 5 tane tavuğum telef oldu, 1 ton arpam ıslandı.Bir çok balyamda sular altında kaldı, zararımız çok büyük. Kanaldaki seti kaldırdıktan sonra yağmur suları köyümüze doğru geliyor, şikayetçiyiz, bu sorunu derhal çözsünler.

Osman Karakuzu: Dörtyol-Köprülü Barajına giden sati açtılar, bu yüzden her şiddetli yağmurda su direk mandıralar bölgesine geliyor. Önceki gece mandıralar yine su altında kaldı, sabaha kadar hayvanlarımızı kurtarmak için uğraştık. Ancak 1 tane hayvanımız telef oldu, 15 ton arpa suya karıştı. Tüm mandıralardaki balyalar su altında kaldı, mağduruz, sorunun çözülmesini istiyoruz.

Mustafa Acı: Yağmur sularının mandıralarımızı basması sonucu çok sayıda oğlağım telef oldu. 20 ton arpam su altında kaldı. Zararımız çok büyük, yetkililer artık bir önlem alsınlar. Her yağmurda bu felaketi yaşamak istemiyoruz.”

Mehmet Acu: Kanal taştı, hayvanlarımız telef oldu. Mandırası olan bir çok köylümüz de mağdur durumda. Artık önlem alsınlar, yada olası bir su baskınında bizi önceden uyarsınlar en azından hayvanlarımızı kurtarabilelim.

Mehmet Emre Nadık: Mandıralarımız önceki gece su baskınına uğradı, can havli ile gelerek hayvanlarımızı taşıdık. 1 tane koyunumuz telef oldu, bir kuzunun ayağı kırıldı. Oldukça felaket bir gece yaşadık, bölgedeki bir çok kişi mağdur oldu.

Diyalog - Hüseyin Çiçek